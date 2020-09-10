نائب بطريرك الكاثوليك يحتفل بإعلان كنيسة العذراء بقويسنا مقراً بطريركياً جديدا

احتفل مساء اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بإعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريركية بجوار الاسكندرية والقاهرة ومقرها قويسنا.
و ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم القداس الإلهي بمشاركة الأب الراعي برنابا فانوس و مجموعة من شعب كنيسة طنطا للأحتفال بعيد النيروز وألقي نيافته كلمة معني عيد النيروز ودلالته علي حياتنا،كما حضر القداس سياده العميد احمد سعيد مأمور مركز قويسنا.
وقدم كورال الكنيسة "قدس للرب "باقة من الترانيم الروحية، كما قام نيافته بتوزيع الهدايا علي بعض أبناء الكنيسة تكريماً لجهودهم ، واختتم الاحتفال بالبركة الرسولية.
وزار صباح اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة، وتأتي تلك الزيارة في إطار إبلاغ وإعلام، المحافظ بقرار الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بإعلان منطقة الدلتا، منطقة ثالثة للإيبارشية البطريركية بجوار القاهرة والإسكندرية، ومقرها قويسنا، وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا كاتدرائية ومقرا بطريركيا.
والأربعاء الماضى، أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قرارا بتشكيل إيبارشية جديدة مقرها قويسنا، بعد أن كانت المناطق التي تراعا تابعة للإسكندرية.
وقال الأنبا إبراهيم إسحق في قراره: "إعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريركية ومقرها قويسنا، قررنا، أنا الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعد مشاورة النائب البطريركي الأنبا باخوم ومجلس المشورة من الأباء الكهنة إعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريريكة بجوار الإسكندرية والقاهرة ومقرها قويسنا".
وتابع الأنبا إبراهيم إسحق: "وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا مقرا بطريركيا وكاتدرائية تشمل هذه المنطقة رعايا الدلتا "قوسنا وأشمون وطنطا"، كما قررنا أن يقوم بأعمال هذه المنطقة الأب برنابا فانوس راعي كنيسة العذراء بقويسنا لمدة سنة إلى أن يتم الترتيب لتعيين وكيلا للمنطقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة