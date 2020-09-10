نائب الملحق الثقافى لسفارة الصومال فى زيارة لإدارة الوافدين بجامعة حلوان

نظم نائب الملحق الثقافى لسفارة جمهورية الصومال إبراهيم محمد عمرو، وكذلك سكرتير سفارة جمهورية الصومال بشير شيخ محبوب يوسف، زيارة لإدارة الوافدين بجامعة حلوان فى إطار حرص إدارة شئون و رعاية الطلاب الوافدين بجامعة حلوان على تقديم أفضل الخدمات لجذب الطلاب الوافدين و السعى الدائم لتقديم أفضل الخدمات لهم في ظل دعم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وعلى هامش الزيارة تم عقد لقاء تناول مناقشة سبل زيادة التعاون بين الملحقية الثقافية وقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات تسجيل الطلاب للدراسات العليا وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه الطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الغنى مرسى مدير إدارة شئون و رعاية الطلاب الوافدين و مدير مركز الدراسات و التعاون البحثى الافريقى فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، أن الجامعة تولى إهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين من مختلف الدول خاصة الدول العربية الشقيقة وتسعى لتقديم الرعاية لهم ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المختلفة بإعتبارهم سفراء لمصر في الخارج.

و أشار مدير إدارة الوافدين بجامعة حلوان إلى المنح التى تقدمها جامعة حلوان هذا العام والتى يتزايد عددها عامًا بعد عام و خاصة للطلاب من دول جنوب أفريقيا مشيرًا إلى ضرورة حث الطلاب الصوماليين على الالتحاق بها، وأوضح الخدمات التى يمكن أن يقدمها مركز الدراسات و التعاون البحثى الأفريقي لدول أفريقيا و الابحاث التى تهدف إلى النهوض بالقارة .

و خلال اللقاء ناقشت هيئة المكتب البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة داخل كليات الجامعة وكيفية التحاق الطلاب الوافدين بها مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما للتيسير على ابنائنا الطلاب الوافدين ، حيث تقوم الجامعة بإزالة أية معوقات تواجه طلابنا الوافدين من خلال مكتب الوافدين باعتباره المدخل الرئيسي للوافدين داخل الجامعة والمسئول عن ارشادهم وحل مشاكلهم.

من جانبه اثنى ابراهيم محمد عمر نائب الملحق الثقافى لسفارة جمهورية الصومال على دور جامعة حلوان المميز فى دعم الطلاب الوافدين الصوماليين فى كافة النواحى وتذليل كافة معوقات اندماجهم فى الجامعة وتحصيلهم الدراسى وما تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من دولة الصومال وما تتمتع به من سمعة طيبة مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد ترويجا للبرامج الجديدة بالجامعة وزيادة الأعداد الوافدة من الطلاب الصوماليين للدراسة بها.

كما وجه الشكر لإدارة الوافدين بالجامعة وما تقدمه من تعاون غير محدود للطلاب وسرعة الاستجابة وتسهيل الاجراءات الادارية لهم بجانب الاهتمام بجودة العملية التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور عادل المهدى رئيس قسم المرحلة الجامعية للطلاب الوافدين و الدكتور محى سامى رئيس قسم انشطة الطلاب الوافدين و السيدة نادية عبد اللطيف مدير ادارة الطلاب الوافدين.