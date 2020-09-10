مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 6:08
ميعاد صلاة العشاء 7:26
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:29
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:03
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
ميعاد صلاة المغرب 04: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:22 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:59 ص
توقيت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:10
توقيت صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
توقيت صلاة المغرب 6:00 م
موعد صلاة العشاء 7:13
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:45 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 6:32 م
ميعاد صلاة العشاء 7:42 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:42 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
توقيت صلاة العشاء 7:45 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:14 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:54
توقيت صلاة الظهر 11:37 م
ميعاد صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:54
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
توقيت صلاة الظهر 12:19 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
توقيت صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:58 م
توقيت صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:04
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
توقيت صلاة المغرب 6:00 م
مواقيت صلاة العشاء 7:18 م
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