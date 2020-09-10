مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

ميعاد صلاة العصر 3:24

موعد صلاة المغرب 6:08

ميعاد صلاة العشاء 7:26

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:11 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:29

توقيت صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:03

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

ميعاد صلاة المغرب 04: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:22 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:59 ص

توقيت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:10

توقيت صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:09 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

توقيت صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:13



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:45 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

موعد صلاة المغرب 6:32 م

ميعاد صلاة العشاء 7:42 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:42 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:46 م

موعد صلاة المغرب 6:35 م

توقيت صلاة العشاء 7:45 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:14 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

ميعاد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:54

توقيت صلاة الظهر 11:37 م

ميعاد صلاة العصر 3:08 م

موعد صلاة المغرب 5:54

موعد صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:43 ص

توقيت صلاة الظهر 12:19 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

توقيت صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:46 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:58 م

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:04

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

ميعاد صلاة العصر 3:16 م

توقيت صلاة المغرب 6:00 م

مواقيت صلاة العشاء 7:18 م