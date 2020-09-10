مهندسين القاهرة توقع عقد المرحلة الثانية من إنشاء نادي النقابة بالقاهرة الجديدة.. صور

كتبت آية دعبس

شهد أعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة اليوم الخميس، حفل توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة بمقر النادي، في اطار حرص نقابة مهندسين القاهرة علي تقديم الخدمات الاجتماعيه للمهندسين وأسرهم وبرعاية وتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وموافقة اعضاء هيئة المكتب والمجلس الاعلي على استكمال مراحل أعمال إنشاء النادي

حضر الحفل المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد لنقابة المهندسين، وبحضور المهندس عادل عبد العزيز رئيس جهاز التجمع الثالث، والمهندس هشام المهدي رئيس الادارة المركزية للامن بجهاز مدينة القاهرة الجديدة و أعضاء مجلس نقابة مهندسين القاهرة.

افتتح الحفل باّيات من الذكر الحكيم وعقب ذلك ألقي المهندس حسام عبده نائب رئيس نادي القاهرة الجديدة كلمته والذي أكد فيها علي قيام مجلس نقابة مهندسين القاهرة بالعمل علي قدم وساق للإنتهاء من أعمال انشاء النادي وافتتاحه في اقرب وقت لاستقبال السادة المهندسين.

وفي كلمته أشار المهندس الاستشاري هشام أبو سنه رئيس نقابة مهندسين القاهرة انه تم الانتهاء من اعمال المرحلة الاولي للنادي وجاري العمل علي نهو اعمال المرحلة الثانية (أ) والتي شملت منطقة الملاعب وأعمال الشبكات والبدء فى اعمال انشاء المبنى الاجتماعي واليوم يتم توقيع عقد انشاء المرحلة الثانية (ب) وذلك حرصاً من مجلس النقابة علي توفير الخدمات الاجتماعية للسادة المهندسين واسرهم .

واضاف رئيس نقابة مهندسي القاهرة ان المرحلة الثانية (ب) من انشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة تشمل استكمال اعمال المبني الاجتماعي ومبني قاعة الاحتفالات بالقطعة (6أ) بتكلفة مالية تقدر بقيمة 26 مليون جنية .

ومن جانبه أشاد السيد المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية بالدور الذي يقوم به مجلس نقابة مهندسى القاهرة في سرعة انهاء وانجاز نادي عظيم يليق بالسادة المهندسين في منطقة حيويه كالقاهرة الجديدة مؤكدا ثقة هيئة المكتب والمجلس الاعلي لنقابة المهندسين المصرية في سير مجلس نقابة مهندسين القاهرة بخطي ثابته نحو تطوير الخدمات التي تقدمها للسادة المهندسين.

وفي نفس السياق قالت المهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية ان مجلس نقابة القاهرة وعلي رأسهم المهندس الاستشاري هشام أبو سنه يسعي بكل قوته للحفاظ علي مكتسبات وموارد النقابة والتي منها أرض نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة .

ومن جانبه أعرب المهندس ايهاب حسن رئيس مجلس ادارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية عن سعادته للتعاون مع مجلس نقابة مهندسين القاهرة مشيراً الي صعوبة واهمية العمل نظراً لان العمل يتم في قلب بيت المهندسين مما يدعو الي مزيد من الدقة والحرص الزائد في اتمام الاعمال ونحن نخدم بيتنا مبدياً سعادته بهذا الاحتفال .

وعقب حفل توقيع العقد تم عمل جوله بنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة للوقوف علي اخر ماتم من انجاز للاعمال بالنادي .