اليوم السابع
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الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:47 م
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مساعد وزير الإسكان يكشف تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:28 م
مساعد وزير الإسكان يكشف تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
ماجد تمراز

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قال سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إن مصر تعمل على تنويع مصادر المياه، حيث أنعم اللي على مساحة كبيرة من السواحل، لاستغلال مياه البحر في التحلية لتغذية مدن السواحل في مصر، مشيرا إلى أن إنتاج مصر وصل إلى 1.3 مليون متر مكعب من مياه التحلية يوميا، مشيرا إلى أنه تم عمل خطة استراتيجة لمدة 30 سنة فيما يتعلق بتحلية مياه البحر، ويتخللها عدة محاور أهمها عمل محطات تحلية بجميع مدن السواحل.

 

وأضاف خلال برنامج المواجهة الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن التنمية الموجودة في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والمدن الجديدة المقامة على البحرين، ستعتمد على تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن تلك الخطة ستكفي حوالي 60 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هناك مواصفات عالمية يتم العمل عليها لإنتاج مياه الشرب، ويتم المراقبة عليها بشكل مستمر.


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الاسكان

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