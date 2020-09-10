مدير أوقاف الجيزة يقود حملة لنظافة وتعقيم المساجد: ديننا يحثنا على النظافة.. صور

كتب على عبد الرحمن

بمشاركة مجتمعية واسعة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) واستعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة الثالثة؛ قاد مدير مديرية أوقاف الجيزة حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد بمحافظة الجيزة، مساء الخميس، بمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية وأشاد فضيلته بدور الجمهور في التعاون والمشاركة في هذه الحملة بما يعكس وعي المصلين بأهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.