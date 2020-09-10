اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 سبتمبر 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير أوقاف الجيزة يقود حملة لنظافة وتعقيم المساجد: ديننا يحثنا على النظافة.. صور

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:57 م
مدير أوقاف الجيزة يقود حملة لنظافة وتعقيم المساجد: ديننا يحثنا على النظافة.. صور
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بمشاركة مجتمعية واسعة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) واستعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة الثالثة؛ قاد مدير مديرية أوقاف الجيزة حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد بمحافظة الجيزة، مساء  الخميس، بمشاركة قيادات الدعوة بالمديرية وأشاد فضيلته بدور الجمهور في التعاون والمشاركة في هذه الحملة بما يعكس وعي المصلين بأهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.
 
 
حملة النظافة (4)
حملة النظافة (4)

حملة النظافة (5)
حملة النظافة (5)

حملة النظافة (6)
حملة النظافة (6)

حملة النظافة (7)
حملة النظافة (7)

حملة النظافة (8)
حملة النظافة (8)

حملة النظافة (9)
حملة النظافة (9)

حملة النظافة (1)
حملة النظافة (1)

حملة النظافة (2)
حملة النظافة (2)

 


مديريه الاوقاف

اوقاف

الاوقاف

مدير مديريه اوقاف الجيزه

تعقيم المساجد

عودة المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أوقاف الإسكندرية" تفتتح غدا ثلاثة مساجد جديدة فى بشائر الخير 3

الخميس، 10 سبتمبر 2020 09:38 م

الأوقاف تفتتح 130 مسجدا فى 18 محافظة غدا.. مختار جمعة ومحافظ الشرقية يفتتحان 53 مسجدا بالمحافظة.. والمنيا والمنوفية فى المقدمة بـ26 مسجدا.. والوزير: ما تم فى عمارة المساجد خلال 6 سنوات غير مسبوق فى تاريخ مصر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 04:31 م

صدور كتاب "ما الفقه؟".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف

الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:44 م

الأوقاف تتسلم 4 مساجد جديدة فى منطقة بشاير الخير 3 بالإسكندرية.. صور

الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة