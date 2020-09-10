اليوم السابع
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الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:45 م
خالد صلاح
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فخور بها وده مش جديد عليها.. أول تعليق من نجل سيدة القطار على موقف والدته

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:38 م
فخور بها وده مش جديد عليها.. أول تعليق من نجل سيدة القطار على موقف والدته صفية أبو العزم

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أعرب أحد أبناء الحاجة صفية، عن سعادته بموقف والدته من تعرض مجند للإهانة، مشيرًا إلى أنه لم يتفاجئ بموقفها، وأنه كان سيقدم على نفس التصرف الذي فعلته لو كان يملك المال.
 
وقال أحمد نجلها الأكبر، خلال حديثه مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"أن المجند لم يخطئ ولم يكن يستحق أي إهانة تعرض لها، مشددًا على أنه كان فخورًا للغاية عندما شاهد الفيديو، وأعاد مشاهدة الفيديو أكثر من مرة: "هي اللي مربيانا، ولو شافت واحدة أكبر منها واقفة في القطر هتقوم عشان تقعد رغم إنها مريضة".
 
قدم الدكتورة منى المليجى مقررة المجلس القومي بمحافظة المنوفية، باقة من الورود للحاجة صفية أبو العزم، بسبب تصرفها في واقعة القطار الشهيرة التي تعرض لها مجند تابع للقوات المسلحة.
 
وأضافت المليجي:"نحتفل بالأم التي استطاعت التعامل مع الموقف الذي تعرض له الشاب النبيل، الذي يتميز بالنخوة والشهامة، والذي تعامل مع الموقف بثبات انفعالي شديد".
 
وتابعت، أن سيدة القطار ستلتقي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تكرمها بشكل يليق بها.
 

صفية أبو العزم

قطار المنصورة

المجند والكمسرى

واقعة قطار المنصورة

سيدة القطار

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