اليوم السابع
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حياة رواد الفضاء مختلفة.. أول رائد فضاء مصرى بالوكالة الألمانية يروى تجربته

الخميس، 10 سبتمبر 2020 08:59 م
حياة رواد الفضاء مختلفة.. أول رائد فضاء مصرى بالوكالة الألمانية يروى تجربته المهندس أحمد فريد
كتب رامى محيى الدين

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قال المهندس أحمد فريد، أول رائد فضاء مصرى بالوكالة الفضاء الألمانية، إن عدد العاملين بهذا المجال فى العالم كله لا يتعدى 2500 إلى 3 آلاف ولم يحدث حصر دقيق لهم. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بر" مع الإعلامى أحمد فايق المذاع على قناة DMC: "هناك كاميرات تمككنا من رؤية العاملين بمحطة ناسا وهم أيضا يروننا ونستطيع التحدث والتواصل مع أى محطة فضاء ونسمع بعضنا طوال الـ24 ساعة".

وأكد فريد، أنه يحس بالخطر عندما يشعر أن من يحادثه قد فهمه خطأ، وفى هذه الحالات التي نحس فيها بالخطر تبدأ عمليات الفضاء كحالة طوارئ، مشيرا إلى أن رائد الفضاء يركب في كبسولة متعلقة بمحطة الفضاء الدولية وهى عبارة عن كبسولة إنقاذ ويمكنها أن تعود إلى الأرض بضغطة زر، وحياة رائد الفضاء في الخارج ملخصة فى جدول، وحياة رائد الفضاء مختلفة عن حياته العادية مثل تجهيز الأكل بشكل خاص.

وأشار إلى أن رواد الفضاء يستخدمون المناديل المبللة للتنظيف، وأن رائد الفضاء يعتبر فأر تجارب لأنه يتم إجراء الكثير من التجارب عليه، ويتم التأثير عليه فى الأعضاء الجسدية وأبرز هذه التأثيرات هى صغر حجم عضلة القلب.


رائد فضاء مصري

وكالة الفضاء الألمانية

أول رائد فضاء مصرى بالوكالة الفضاء الألمانية

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