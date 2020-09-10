جولة مبهرة بفرع جامعة كوفنترى بالعاصمة الإدارية فى أحدث صوره

كتب: مصطفي جابر

- تماشيا لرؤية الدولة 2030 وتطوير المنظومة التعليمية بجودة مختلفة

- فرع جامعة كوفنتري البريطانية تستقبل العام الدراسي الجديد في جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية

تماشيا لرؤية الدولة 2030 وتطوير المنظومة التعليمية بجودة مختلفة، قامت جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية، بتنظيم مؤتمر المائدة المستديرة، وذلك للتعرف على النظام التعليمي لفروع الجامعات الأجنبية في مصر وتفاصيل الشراكة مع جامعة كوفنتري البريطانية، بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كلا من الدكتور محمود علام الرئيس الأكاديمي للجامعات، أ/ إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن ، وعدد من الصحفيين.

وخلال الجولة، صرح الدكتور محمود علام الرئيس الأكاديمي: "أن المرحلة الأولى من الجامعات بدأت بجامعة واحدة بها بثلاث برامج دراسية منها التصميم والإعلام والهندسة والحوسبة، موضحاً أنه سوف يتم افتتاح 5 برامج جديدة بالعام الدراسي الجديد 2020/2021، هم: "المحاسبة والمالية ،إدارة الأعمال ،الأعمال والتنمية البشرية، الأعمال والتسويق، و أيضاً علم النفس.

كما أشار أن الجامعة تقدم منح للتفوق العلمي والرياضي، تماشيًا مع سياسة الجامعة الأم في إنجلترا، بالإضافة إلى توفير المنح من خلال تمويل مؤسسة "السويدي إيديوكيشن"، مصرحا بان 10% من طلاب العام الماضي حصلوا على منح ما بين 25% لـ 100%.

أما عن الإجراءات الاحترازية، والعام الدراسي الجديد صرح علام قائلا: “لقد تركت لنا الجامعة الأم كوفنتري الحرية في تحديد طريقة التدريس بالعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك وفق الأوضاع الاحترازية والصحية في مصر، ونحن بالتأكيد نخضع للقرارات الوزارية في هذا الشأن وهو تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتمد على يومين دراسة بالأسبوع واستكمال الدراسة عبر الانترنت، وذلك تجنبا ً للإصابة بمرض كورونا المستجد, في ظل استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في عامهم الدراسي الجديد.

وأوضح إيهاب سلامة الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن: "تستهدف الجامعة تطوير جودة التعليم، وإعادة مصر للخريطة التعليمية وجذب الطلاب المصريين والأجانب، وهناك خطة لتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات المصرية والعالمية، ونستهدف لاستضافة جامعات دولية جديدة وإضافة برامج دراسية مختارة لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تستهدف إنشاء فروع أخري بالصعيد والعديد من المحافظات المصرية الأخرى.

جدير بالذكر أن جامعات المعرفة الدولية تعد واحدة من أهم المشروعات التي أطلقتها مؤسسة السويدي إديوكيشن، والتي تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة، من خلال تطوير وإنشاء مؤسسات تعليمية مستدامة على أفضل المستويات العالمية والمرفقة بأحدث الخدمات، لتحقيق أكبر تأثير في المجتمع. ومن المقرر أن يتم التوسع في تقديم مختلف المجالات التعليمية والبرامج الأكاديمية التي تقدم في الجامعة، بما في ذلك الدراسات العليا، بالإضافة إلى المزيد من الشركاء العالميين خلال السنوات المقبلة.

وتتشكل جامعات المعرفة الدولية من مجمع لفروع مختارة لجامعات دولية عالية التصنيف ومتخصصة في مختلف البرامج الدراسية، اولهما فرع جامعة كوفنتري البريطانية، وتساهم مؤسسة السويدي في المشروع بتجهيز الحرم الجامعي وتنفيذ المتطلبات اللوجيستية، بينما يتولى الشريك الأجنبي مهمة نقل الجانب العلمي في المنظومة من مناهج وهيئة تدريس لتكتمل المنظومة، ويحصل الدارس بجامعة المعرفة على شهادة من الجامعة الأجنبية الأم تتوائم مع متطلبات سوق العمل وخدمة الاقتصاد المصري.