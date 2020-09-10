ثروت الخرباوى يكشف الخلافات داخل الإخوان وتورط قيادات فى اختلاسات مالية

كتب أحمد عرفة

قال ثروت الخرباوى، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك خلافات قوية للغاية بين الإخوان في مصر، وكذلك بين قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، موضحا أن هناك العديد من الأسباب وراء تلك الخلافات.

وأضاف الخرباوى، خلال برنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة ON E، أن هناك أموالا كثيرة تذهب إلى الإخوان في الخارج والهدف منها هو الصرف على الشباب الإخوان الهارب في الخارج، إلا أن قيادات الإخوان تستولى على تلك الأموال لتشترى بها فيلات وسيارات فارهة، وهو ما يكشف تورط قيادات الإخوان في اختلاسات مالية، وهذا ما اعترف به القيادى الإخوانى أمير بسام خلال الفترة الماضية.

وأكد أن من أنشأ جماعة الإخوان هم بريطانيا فى عشرينيات القرن الماضى، ودعمت حسن البنا بالمال من أجل تأسيس تلك الجماعة، لافتا إلى أنه عندما هرب قيادات الإخوان إلى بريطانيا استضافتهم لندن وقامت بإنشاء إذاعة موجهة لهم للتحريض ضد مصر.