اليوم السابع
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باحث فى شئون الحركات الإسلامية يكشف تحريض إبراهيم منير لإثارة الفوضى فى مصر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:11 م
باحث فى شئون الحركات الإسلامية يكشف تحريض إبراهيم منير لإثارة الفوضى فى مصر إبراهيم منير
ماجد تمراز

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قال أحمد سلطان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن محاولات إثارة الفوضى لم تكف عنها الجماعة منذ عام 2013، حيث وضعت خطة لضرب حالة الاستقرار التي نجحت الدولة المصرية على فرضها داخل وخارج مصر، مشيرا إلى أن إبراهيم منير يحاول استغلال القواعد الإخوانية من أجل ضرب استقرار الدولة المصرية ومحاربة خصومة من داخل الإخوان، من أجل الوصول لمنصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "أن العنف الذي تبنته جماعة الإخوان الإرهابية، هو موجه إلى الشعب المصري بشكل محدد، وكل ذلك عبارة عن محاولات من الجماعة للانتقام من الشعب المصري لتأييده 30 يونيو".

وقال: "إبراهيم منير يركب السيارات الفارهة ويسكن في القصور، يحاول تحريك شباب الإخوان  عشان يضرب مصر".


الاخوان

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