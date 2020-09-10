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السكة الحديد تستعد لإدخال 50 جرارا جديدا من الجرارات الأمريكية الخدمة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 09:00 ص
السكة الحديد تستعد لإدخال 50 جرارا جديدا من الجرارات الأمريكية الخدمة جرارات السكة الحديد الجديدة
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنها تستعد لادخال الخدمة 50  جرارا جديدا من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وذلك بعد وصول الدفعة الخامسة التي وصلت الجمعة الماضى وضمت30  جرارا، وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه وصل حتى الآن 100 جرار على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية،.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

 


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