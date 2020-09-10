البابا تواضروس يلتقى الأنبا بيجول رئيس دير العذراء

كتب أسامة عبد الحميد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.

كان البابا تواضروس الثانى، ترأس أمس صلوات العشية، من داخل كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبيل بدء عظته الأسبوعية اليوم، بعد توقف دام لـ6 أشهر. وحرص البابا تواضروس، على ارتداء الكمامة أثناء ترأسه الصلاة، بحضور عدد من محدود من الأساقفة والحضور الذين حرصوا أيضا على ارتداء الكمامات، والحفاظ على تباعد اجتماعي أثناء الصلوات.

وقرر قداسة البابا تواضروس الثانى، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعى اعتبارًا من اليوم الموافق 9 سبتمبر الجارى، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد توقف إلقاء العظة من الكاتدرائية قرابة 6 أشهر.