إزاى تحصل على شقة من وزارة الإسكان بدون قرعة؟ فيديو

كتب ـ أحمد حسن

الحصول على شقة أو وحدة سكنية مناسبة حلم أى مواطن، سواء أعزب أو يعول أسرة، ورغم الطروحات الكثيرة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مختلف مشروعاتها، إلا أن هناك كثيرين لم يحصلوا على وحدة سكنية حتى الآن، وفى التقرير التالى سنوضح كيفية الحصول على وحدة سكنية بدون قرعة.