اليوم السابع
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إزاى تحصل على شقة من وزارة الإسكان بدون قرعة؟ فيديو

الخميس، 10 سبتمبر 2020 07:41 م
إزاى تحصل على شقة من وزارة الإسكان بدون قرعة؟ فيديو كيفية الحصول على شقة بدون قرعة
كتب ـ أحمد حسن

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الحصول على شقة أو وحدة سكنية مناسبة حلم أى مواطن، سواء أعزب أو يعول أسرة، ورغم الطروحات الكثيرة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مختلف مشروعاتها، إلا أن هناك كثيرين لم يحصلوا على وحدة سكنية حتى الآن، وفى التقرير التالى سنوضح كيفية الحصول على وحدة سكنية بدون قرعة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع سكن مصر

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