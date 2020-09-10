أول رائد فضاء مصرى بالوكالة الألمانية يكشف أهمية علم الفضاء للإنسان البسيط

كتب رامى محيى الدين

قال المهندس أحمد فريد، أول رائد فضاء مصرى داخل وكالة الفضاء الألمانية: "أنا فى البداية لم أكن أعلم الفائدة التى تعود على الإنسان البسيط من عالم الفضاء وكان والدى فى آواخر أيامه مريضا، ووجدت أن الجهاز الذى يعالج به تم تطويره فى مركبة الفضاء ووجدت نفسى أساعده كطبيب".

وأضاف فريد، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامى أحمد فايق، إن برنامج مصر تستطيع نفسه يحتاج إلى عالم الفضاء لكى يشاهده الناس وأنا سعيد لحصولى على الإذن ليرى المصريون هذا العالم وشرح مهام محطة الفضاء الدولية وأبرز المجسم الخاص بها، متابعا: "محطة الفضاء الدولية تدور حول الأرض منذ فترات طويل ويتم تغيير رواد الفضاء ويتم عمل بعض التجارب عليها ومعظمها تجارب على الدواء ويتم عمل تجارب على الفيروسات والبكتيريا والعناكب في محطة الفضاء ويتم دراسة ما إذا كانت الحياة تصلح على كوكب المريخ من عدمه".

وتابع قائلا: "لا يوجد هواء في الفضاء أو أصوات وعندما يخرج رائد الفضاء خارج المركبة يكون معه الغلاف الجوى الخاص به".