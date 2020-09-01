75946 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية وتحصيل 455 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمركز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات حتى أمس الاثنين الموافق 31 اغسطس، 75946 طلبا تصالح من المواطنين على مخالفات البناء.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان في تصريحات صحفية، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة في المرحلتين الأولى والتى بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 31 أغسطس الماضي، بلغت 75946 طلب، فيما بلغ إجمالى الرسوم التي تم تحصيلها بلغت 19 مليون و5 ألاف جنيها، فيما بلغت جملة المتحصلات من سداد نسبة الـ 25% بلغت 454 مليون و554 ألف جنيها.

وأشار، إلى أنه بلغ إجمالى المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى أمس الإثنين 31 أغسطس 454 مليون و554 ألف جنيه، موضحا أن العمل مستمر في الإجازات الرسمية للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات التى تم مدها حتى 30 سبتمبر الجارى.

وشدد "الهجان"، علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم، فهي تعتبر أمانا للمواطن والوطن.