وكيل صحة الشرقية يستقبل لجنة من الزمالة المصرية وبرنامج صحة المرأة

الشرقية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة من وزارة الصحة والسكان، تضم أعضاء المجلس العلمى للزمالة المصرية، ولجنة من البرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة بالوزارة ، وذلك صباح اليوم بمكتب وكيل الوزارة.

وناقش وكيل الوزارة مع لجنة الزمالة المصرية فى حضور منسق الزمالة بالمديرية، تفعيل البرنامج بمختلف الأقسام الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، واعتماد قسم النساء والتوليد بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة ببرنامج الزمالة المصرية، وعقب الزيارة تم الإتفاق على قيام اللجنة بالمرور على مختلف المستشفيات التابعة للمديرية، بدءا من مستشفى ديرب نجم المركزي، لتفقد قسم النساء والتوليد بالمستشفي، تمهيداً لاعتماده ضمن برنامج الزمالة المصرية.

كما بحث وكيل الوزارة مع فريق المتابعة بالمكتب التنفيذى للبرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة بوزارة الصحة، وبحضور عضو من مكتب مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، ومنسقة المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، مجهودات المحافظة فى تقديم الخدمة الطبية للسيدات بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالعيادات الثابتة بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم مناقشة تجربة دمج المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، والقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وغيرها، وذلك لشمول الخدمات الطبية للمنتفعين فى وقت واحد، وتقليل الوقت والجهد على المنتفعين وعلى الفرق الطبية، والعاملين بالمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، وفى نهاية الزيارة قامت اللجنة بجولة ميدانية لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بوحدات الرعاية الأولية بمختلف أنحاء المحافظة.