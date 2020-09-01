وكيل الزراعة بكفر الشيخ يعلن عن ندوات لشرح برامج تحسين المحاصيل للمزارعين

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أكد الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المديرية حريصة على تنظيم ندوات للمزارعين، لخدمة كافة المحاصيل، وتحسين الثمار، ومن بين تلك الندوات برنامج خدمة أشجار المانجو المثمرة، للمراحل الفسيولوجية لأشجار المانجو والمعاملات البستانية مرحلة ما بعد جمع المحصول حتى بدء انتفاخ البراعم، ومرحلة انتفاخ البراعم حتى بداية خروج الشماريخ الزهرية .

وأضاف غريبة، كنا يشمل البرنامج مرحلة التزهير حتى بداية عقد الثمار، ومرحلة ما بعد العقد حتى اكتمال نمو الثمار، ومرحلة اكتمال نمو الثمار حتى نضج المحصول وجمع المحصول، كما يتم توضيح وأمراض وإصابات الحشرات بمحصول المانجو وعلاجها.