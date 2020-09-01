وفد صندوق تحيا مصر يتفقد عمارات جبل الزلط بكوم إمبو

أسوان - صلاح المسن

تفقد اليوم الثلاثاء، وفد صندوق تحيا مصر، الذى يزور محافظة أسوان حاليا عمارات جبل الزلط بكوم أمبو، حيث أجرى الوفد زيارة ميدانية لمنطقة مشروع إسكان عمارات جبل الزلط، لتحديد الموقف التنفيذي للمشروع، ورافق وفد صندوق تحيا مصر مدير المشروعات بالمحافظة، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

ومن ناحية أخرى، تفقدت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان اليوم، موقع مشروع العمارات السكنية منخفضة التكاليف بفطيرة بمركز كوم أمبو بأسوان لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وقام مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمرافقة أعضاء لجنة وزارة الإسكان، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بقرية فطيرة.