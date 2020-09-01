وزير الكهرباء يجتمع بمدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة لبحث التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة Osamu Tanihata مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المصرى الياباني في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأكد شاكر فى بيان له اليوم عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى، مشيرًا إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .



كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام المقبل وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.



وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .

واوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.



وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا .



وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع شركة ماروبينى اليابانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك إستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه وكذلك مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا.



وأشاد Osamu Tanihata مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات ، مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات،



وأعرب عن رغبته في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية.



وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.



