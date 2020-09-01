وزير الكهرباء يبحث مع مسئولى شركة يابانية سبل تعزيز التعاون

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بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة ، اليوم الثلاثاء، مع Osamu Tanihata مدير شركة (ماروبيني) اليابانية بالقاهرة، سبل التعاون المصرى الياباني في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد شاكر - خلال اللقاء - على عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات ..مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراته وتقدمه التكنولوجي .. لافتا إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وقال إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام القادم وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 .. مشيرا إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط .. مؤكدا اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ..مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع شركة ماروبينى اليابانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا.

من جانبه، أشاد مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.. مؤكداً ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .. مشيدا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأعرب عن رغبته في الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح والطاقة الشمسية.

يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.