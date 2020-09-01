اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:13 م
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وزير الطاقة الإماراتى يؤكد التزام بلاده باتفاق أوبك+

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:21 م
وزير الطاقة الإماراتى يؤكد التزام بلاده باتفاق أوبك+ نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير الطاقة الإماراتى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ما زالت ملتزمة تمام باتفاق أوبك+، وهو ما ظهر في يونيو حين نفذت خفضا إضافيا قدره 100 ألف برميل عن حصتها المتفق عليها.

وأوضح بينما زاد إنتاج الإمارات إلى 2.693 مليون برميل في أغسطس، جرى اتخاذ تدابير لتعويض هذه الزيادة المؤقتة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء للذروة في الصيف بالبلاد، مما يتطلب زيادة إنتاج النفط.

وأضاف أن شركة أدنوك أخطرت عملاءها بعقود محددة الأجل بأن خفضا 30% للمخصصات سيطبق على كافة درجات الخام في أكتوبر.

 

 


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الامارات

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