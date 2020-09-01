وزير الطاقة الإماراتى يؤكد التزام بلاده باتفاق أوبك+

وأوضح بينما زاد إنتاج الإمارات إلى 2.693 مليون برميل في أغسطس، جرى اتخاذ تدابير لتعويض هذه الزيادة المؤقتة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء للذروة في الصيف بالبلاد، مما يتطلب زيادة إنتاج النفط.

وأضاف أن شركة أدنوك أخطرت عملاءها بعقود محددة الأجل بأن خفضا 30% للمخصصات سيطبق على كافة درجات الخام في أكتوبر.