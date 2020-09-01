اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:43 م
خالد صلاح
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وزير ألمانى يعلن وصول الناتج المحلى الإجمالى لمستوى ما قبل أزمة كورونا بـ2022

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:48 م
وزير ألمانى يعلن وصول الناتج المحلى الإجمالى لمستوى ما قبل أزمة كورونا بـ2022 وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير
رويترز

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قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيصل إلى مستواه قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في عام 2022، مضيفا أنه لا يتوقع فرض إجراءات عزل عام صارمة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة أو الصناعة بسبب الجائحة.

وكان قد أوضح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس وأبريل.

وقال للصحفيين عند عرض توقعات نمو محدثه إن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8 بالمئة مقابل 6.3 بالمئة في توقعات سابقة في تأكيد لما ورد في تقرير سابق لرويترز.

 
 

وزير الاقتصاد الألماني

فيروس كورونا

كورونا

عزل عام

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