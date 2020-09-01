وزير ألمانى يعلن وصول الناتج المحلى الإجمالى لمستوى ما قبل أزمة كورونا بـ2022

رويترز

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيصل إلى مستواه قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في عام 2022، مضيفا أنه لا يتوقع فرض إجراءات عزل عام صارمة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة أو الصناعة بسبب الجائحة.

وكان قد أوضح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس وأبريل.