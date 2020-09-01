هيئة حماية الحيوان فى إيطاليا تساعد مشرد للعثور على قطته بعد سرقتها

كتب: أحمد علوى

أطلقت الهيئة الوطنية لحماية الحيوان فى إيطاليا، نداء عبر موقع "فيس بوك" لمساعدة مشرد إيطالي لكى يعثر على قطته التي سرقت منه، الأسبوع الماضى. يعيش كلاوديو بلا مأوى بين شوارع وأزقة العاصمة الإيطالية روما، بصحبة قطته التي رافقته منذ قرابة الـ20 عاما، والتي سرقت منه ليلا بين يومي 25 و26 أغسطس الماضي.

وعلم بالواقعة متطوعي الهيئة الوطنية لحماية الحيوان l'Enpa في روما، فقرروا نشر مناشدة المشرد الإيطالي عبر صفحتهم على "فيس بوك" لمساعدته في العثور على حيوانه الأليف الوفي.

وأطلق كلاوديو، رسالة رجاء يناشد فيها السارقين لإعادة قطته قائلا: "مرحبا فورتونيلا، أنا والدك، افتقدك كثيرا، لا تقلقي علي، أنا بخير، وستعودين إلى قريبا".

وعن واقعة سرقة القطة، قدم مالكها معلومات للتعرف على اللصوص، ورقم هاتف للاتصال به حال إيجادها، وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

وعلقت ماوريليا أموروسو، رئيسة المتطوعين في الهيئة الوطنية لحماية الحيوان قائلة: "من سرق القطة يجب أن يعيدها إلى مالكها على الفور، إنها كبيرة السن وفي حاجة إلى صاحبها، ومن يخاف من الإبلاغ عنه، نعده بحل هذه القضية فور إعادة لم شمل كلاوديو وفورتونيلا".