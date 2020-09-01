هل يجوز ارتداء النقاب فقط دون القفازات والجوارب؟.. دار الإفتاء تُجيب

كتبت آية دعبس

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أجابت خلاله على عدد من الأسئلة التى وردت إليها، وكان من بينها سؤال نصه: رجل مُسن، ونجد مشقة فى تحريكه، ولا يقدر على الحركة، هل يجوز أن يتوضأ ليصلى، دون غسل النجاسة من الحفاظة؟

وأجاب على السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: لا، لا يجوز، بينما يمكن أن يجمع بين الصلوات، بمعنى أن ينتظر لآخر وقت صلاة الظهر، ويتوضأ ويُغير الحفاظة، ليُصلى الظهر والعصر فى أول وقته، ويصلى المغرب فى آخر وقته مع صلاة العشاء، وإذا كان فى ذلك مشقة، يمكن أنه يُصلى الظهر والعصر، فى آخر وقت صلاة العصر، بنية التأخير، ويؤذن المغرب، فيصلى المغرب والعشاء، بنية التقديم.

وحول استفسار تضمن: "هل يجوز ارتداء النقاب فقط دون ارتداء القفازات والجورب؟"، رد قائلا: لا النقاب واجب، ولا القفازين واجبين، والجورب محل خلاف بين الحنفية والجمهور، فمن ترغب فى ارتداء النقاب دون الجوارب لتغطية القدمين، لها ذلك، فهى لم تترك واجبا، ولم تفعل محرما.

كما تلقى أمين دار الفتوى، استفسار جاء به: تخرجت من الثانوية العامة هذا العام، وأنوى الإلتحاق للدراسة بكلية خاصة، لكن الأموال المُتاحة هى فى الأساس "قرض"، ما حكم ذلك؟ فأجاب قائلا: لا أرى أن ذلك جائز.

فيما تلقى سؤال أخر، هو" هل ممكن إنشاء قناة اليوتيوب، والتربح منها، من خلال إذاعة مقاطع للشيخ الشعراوى، وغيره من فيديوهات للأخرين؟، فقال أمين دار الفتوى: إذا لم يكن به مخالفة للقانون فلا مانع من ذلك.