هل التعب علامة على أنك تعانى من نوبة قلبية صامتة؟

كتبت فاطمة خليل

يعتقد الكثيرون أن أبرز أعراض النوبة القلبية ألم شديد في الصدر، وهو ما يسبب تجاهل الأعراض الغامضة الأخرى مثل: الإرهاق، وقال العلماء إن هناك أمراض قلبية قد تحدث لك بشكل صامت بدون أي أعراض سوى الإرهاق، ومن بينها احتشاء عضلة القلب الصامت، وهو صامت لأنه يفتقر إلى شدة النوبات القلبية التقليدية، مثل ألم الصدر أو طعنات في الذراع أو التعرق وضيق التنفس.

وبحسب جريدة "ديلي ميل" يتطابق احتشاء عضلة القلب الصامت مع النوبة القلبية العادية، حيث يتم منع تدفق الدم إلى القلب فجأة بسبب تراكم الدهون والمواد الأخرى في الشرايين التي تغذيه- مما يتسبب في تلف الأنسجة ويمكن أن يكون الضرر تراكميًا، مما يؤدي إلى انسداد قاتل.

وقال جيروم مينت، استشاري أمراض القلب في مستشفيات جامعة برمنجهام: "أحيانًا يكون احتشاء عضلة القلب صامتًا وهذا يعني أنه لا توجد أعراض على الإطلاق، قد يأتي المرضى لإجراء عملية روتينية، وكجزء من التحضير، يكون لديهم مخطط كهربية القلب وهو اختبار بسيط للتحقق من نشاط القلب."

وأضاف "قد تظهر النتائج ضررًا يخبرنا أنهم أصيبوا بنوبة قلبية على الرغم من أنهم، على سبيل المثال، كانوا يلعبون الجولف ثلاث مرات في الأسبوع."

وقال الدكتور منت إن هناك عوامل خطر واضحة للإصابة بنوبة قلبية مثل الوزن الزائد أو تاريخ عائلي من مشاكل القلب، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب التنبؤ بمن قد يكون مصابًا بأزمة قلبية.

علامات احترس منها للنوبة القلبية الصامتة



قد لا تشعر بألم في الصدر أو ضيق في التنفس ولكن قد تواجه:

-إعياء وتعب.

-القلق.

-حرقة في المعدة.

-بطء أو صعوبة في التنفس.

-الشعور بالإغماء أو الدوار أو الضعف.

-تجد صعوبة حتى في القيام بتمارين رياضية بسيطة.

والمصابين بداء السكري من النوع 2 أكثر عرضة للنوبات القلبية الصامتة. قد يكون هذا لأن الحالة تضعف إمداد العصب للقلب بحيث لا يكون هناك ألم ولكن بعد ذلك، تعاني النساء من النوبات القلبية الصامتة أكثر من الرجال - ولا نعرف السبب.

لا تحتاج جميع النوبات القلبية إلى علاج فوري، على الرغم من أنها قد تكون قاتلة دون رادع.