اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:16 م
خالد صلاح
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ناسداك يفتح عند ذروة قياسية قبيل بيانات للمصانع الأمريكية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:49 م
ناسداك يفتح عند ذروة قياسية قبيل بيانات للمصانع الأمريكية البورصة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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بلغ المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا ذروة قياسية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد أن صعدت أسهم أبل وعقب بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا مما أثار جوا من التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع الأمريكية.

وصعد ناسداك 75.51 نقطة بما يعادل 0.64 بالمئة ليصل إلى 11850.96 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 9.56 نقطة أو 0.03 بالمئة مسجلا 28439.61 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.13 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3507.44 نقطة.

 


ناسداك

المصانع الامريكية

المؤشر داو جونز

ستاندرد اند بورز

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