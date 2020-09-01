ناسداك يفتح عند ذروة قياسية قبيل بيانات للمصانع الأمريكية

رويترز

بلغ المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا ذروة قياسية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد أن صعدت أسهم أبل وعقب بيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وأوروبا مما أثار جوا من التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع الأمريكية.