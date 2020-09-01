اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:53 م
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مياه المنوفية تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتى"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:46 م
مياه المنوفية تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتى" المهندس محمد نجيب
المنوفية - محمد فتحى

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دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك  https://www.facebook.com/media.mcww ، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه ، فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر ، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد ،مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading
 

ولأنظمة IOS
https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

 

وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

 


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