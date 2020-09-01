اليوم السابع
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مياه القليوبية تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتى"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:00 ص
مياه القليوبية تدعو المواطنين لتسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتى" المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وأشارت الشركة، إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الإستهلاك الفعلى، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت، أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg  لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

 


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