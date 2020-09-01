مياه الأقصر : بدء العمل بتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بتطبيق ( قراءتى ) لقراءة عداد المياه، مما يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهرياً من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجى الحالى.

وأوضح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، فى بيان صحفى، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن إطلاق تطبيق ( قراءتى ) لجميع شركات المياه والصرف الصحى التابعة للشركة بجمهورية مصر العربية، وذلك لقراءة عداد المياه تسهيلاً على المواطنين، وضمان لعدم تراكم القراءات بالعدادات مما كان يكلف المواطن دفع عدد من الإيصالات الشهرية دفعة واحدة، ويعتمد إستخدام تطبيق قرائتى على السهوله والسريه للبيانات وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقيه و الفعليه لكل اشتراكات العملاء بكافه انحاء الجمهوريه وذلك باستخدام كل الوسائل التكنولوجيه الموثقه والأمنه و تفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد او مرور القارئ في توقيتات غير مناسبه للمشترك.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه يمكن تسجيل اكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج ايضا للعميل ميزة الاستعلام عن أخر قرائة قام العميل بإدخالها، قائلاً: "بنفكرك تقدر تبلغ قراءة عداد المياه حتى يوم 15 من كل شهر، وتطمن أن فاتورتك تعادل استهلاكك".

لتحميل تطبيق قراءتى لأنظمة الاندرويد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading&hl=ar

ولأنظمة IOS

https://apps.apple.com/eg/app/قراءتي-قراءة-عداد-المياه/id1518978525?fbclid=IwAR3IZrZT_F5MnCBnVvM5PYr45aOQ7NJaBMCvXdi0pS3cCmPA7mg4er1uwVQ