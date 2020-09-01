موسكو: قرارات الاتحاد الأوروبى حول بيلاروسيا لا تتوافق مع مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية

كتب أحمد عرفة

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن قرارات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حول الوضع في بيلاروسيا، لا تتوافق مع مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه في اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي، تمت مناقشة الأحداث الجارية في بيلاروس، متابعة: نلاحظ مع الأسف، أن الاتحاد الأوروبي لم يستطع مقاومة إغراء محاولة التأثير على الوضع في هذا البلد الشقيق، وبدلا من ضبط النفس واللباقة، وهما ضروريان جدا لتهيئة الظروف لحوار وطني واسع في الجمهورية، فضلت دول الاتحاد استخدام عقوبات غير مشروعة أحادية الجانب على بيلاروسيا.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، نسمع أكثر فأكثر الدعوات المطالبة بزيادة الدعم المالي لمنظمات المعارضة البيلاروسية، بما فيها التي تتلقى المساعدة في الدول الأوروبية المجاورة لبيلاروسيا، لافتة إلى أن هذا يتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، المنصوص عليه في وثيقة هلسنكي.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أملها في أن يجعل الاتحاد الأوروبي خطوط سياسته الخارجية تتماشى مع هذه الوثيقة، والمبادئ الأساسية الأخرى للأمن الأوروبي المشترك.