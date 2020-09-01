مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.







أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :مواقيت الصلاة فى القاهرةموعد صلاه الفجر 4:02 صتوقيت صلاة الظهر 11:55 صميعاد صلاة العصر 3:29موعد صلاة المغرب 6:19ميعاد صلاة العشاء 7:38مواعيد الصلاة فى الإسكندريةموعد صلاة الفجر 4:05 صتوقيت صلاة الظهر 12:00موعد صلاة العصر 3:35توقيت صلاة المغرب 6:24 مموعد صلاة العشاء 7:45 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 3:57توقيت صلاة الظهر 11:51 مموعد صلاة العصر 3:25 مميعاد صلاة المغرب 15: 6 متوقيت صلاة العشاء 7:35 ممواعيد الصلاة فى شرم الشيخموعد صلاة الفجر 3:54 صتوقيت صلاة الظهر 11:43موعد صلاة العصر 3:15توقيت صلاة المغرب 6:05 مموعد صلاة العشاء 7:22 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجر 4:05 صتوقيت صلاة الظهر 11:49 صموعد صلاة العصر 3:18 متوقيت صلاة المغرب 6:10 مموعد صلاة العشاء 7:24ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :مكةموعد صلاة الفجر 4:42 صتوقيت صلاة الظهر 12:21 مموعد صلاة العصر 3:46 مموعد صلاة المغرب 6:40 مميعاد صلاة العشاء 7:51 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 4:38 صتوقيت صلاة الظهر 12:21 مموعد صلاة العصر 3:50 مموعد صلاة المغرب 6:44 متوقيت صلاة العشاء 7:56 مالرياضموعد صلاة الفجر 4:09 صتوقيت صلاة الظهر 11:53 صموعد صلاة العصر 3:22 مميعاد صلاة المغرب 6:16 مموعد صلاة العشاء 7:28 ممواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمانموعد صلاة الفجر 3:48توقيت صلاة الظهر 11:40 مميعاد صلاة العصر 3:14 مموعد صلاة المغرب 6:05موعد صلاة العشاء 7:22 ممواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبىموعد صلاة الفجر 4:39 صتوقيت صلاة الظهر 12:23 مموعد صلاة العصر 3:51 متوقيت صلاة المغرب 6:42 مموعد صلاة العشاء 7:57 ممواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباطموعد صلاة الفجر 4:26 صتوقيت صلاة الظهر 12:27 مموعد صلاة العصر 4:04 متوقيت صلاة المغرب 6:55 مموعد صلاة العشاء 8:18مواقيت الصلاة بالكويتتوقيت صلاة الفجر 3:56 صموعد صلاة الظهر 11:48 صميعاد صلاة العصر 3:22 متوقيت صلاة المغرب 6:11 ممواقيت صلاة العشاء 7:30 م