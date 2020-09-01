مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:19
ميعاد صلاة العشاء 7:38
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:35
توقيت صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:45 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:57
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 15: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:35 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:54 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:15
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:24
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:42 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:40 م
ميعاد صلاة العشاء 7:51 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
توقيت صلاة العشاء 7:56 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
ميعاد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:48
توقيت صلاة الظهر 11:40 م
ميعاد صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 6:05
موعد صلاة العشاء 7:22 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 7:57 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:26 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:18
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
مواقيت صلاة العشاء 7:30 م
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