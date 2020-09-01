اليوم السابع
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"مهندسين القاهرة" تتلقى 12 ألف طلب للتصالح من 800 ألف مخالفة بناء

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:57 م
"مهندسين القاهرة" تتلقى 12 ألف طلب للتصالح من 800 ألف مخالفة بناء اللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة
كتبت آية دعبس

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قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين  الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن الإجمالى المتوقع لمخالفات البناء فى مصر، حوالى 3.5 مليون منشأة، موضحا أن نقابة القاهرة تلقت 12 ألف طلب للتصالح، من إجمالى 800 ألف مخالفة بناء متوقعة بالعاصمة.
 
وأضاف أبو سنة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن أهمية التصالح فى البناء المُخالف، تأتى إنطلاقا من كونها ثروة عقارية لابد من ضمان سلامتها، للحفاظ على أرواح سكانها، والعائد من ذلك أن المالك يضمن ملكية العقار، وحق التصرف فيها بطرق قانونية، وعدم الإزالة، كما أن ذلك سيساهم فى إدخال الخدمات له، مثل تطوير المرافق التى لم يساهم بها من الأساس، وتعدى عليها دون إذن أو ترخيص.
 
وأشار عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إلى أن عائد التصالح حوالى 65% منها يرجع على السكان أنفسهم مرة أخرى، وجزء عائد على تطوير العشوائيات، وبالتالى يُصبح المواطن مستفيد من الخدمات المقدمة له، من بنية تحتية ومرافق مياة وصرف صحى، وطرق، وأماكن انتظار، بجانب تطوير العشوائيات الموجودة فى المحافظة.
 
 

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