ملك البحرين يستقبل جاريد كوشنر فى قصر الصافرية

وكالات الأنباء

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اعتزاز المملكة بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحسب وكالة أنباء البحرين، جاء ذلك خلال استقبال الملك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين، هذا اليوم في قصر الصافرية، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة.

ورحب الملك بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120عاما وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاًما، منوًها بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطو ر وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وعلى الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وأكد أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، واننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وبهذه المناسبة أشاد الملك بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول الى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

وكلف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بنقل تحياته للرئيس الأمريكي وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار.