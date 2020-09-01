مكافحة آفات الموالح وطرق علاجها.. دورة تدريبية فى معهد بحوث وقاية النباتات

كتب عز النوبى

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، دورة تدريبية بعنوان " آفات الموالح وطرق مكافحتها " وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر 2020، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيادة العائد القومى للزراعة من خلال زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المختلفة وتقليل الفاقد منها من خلال مكافحة الآفات التى تصيبها وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن الدورة تمثل أهمية كبيرة للمزارعين والمتخصصين والشركات الزراعية والمهتمين بأشجار ومحصول الموالح للتعرف على أهم الآفات التى تصيب الموالح وطرق مكافحتها وكل ماهو جديد وحديث فى هذا المجال كما اضاف بأنه سيتم خلال الدورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ، ويقول الدكتور وحيد جبر وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأضاف معهد بحوث وقاية النباتات ، أن الدورة تشتمل على المحاور الآتية:"أهم الآفات الحشرية التى تصيب أشجار الموالح ، أهم أنواع الاكاروسات التى تصيب الموالح ، طرق المكافحة والاتجاهات الحديثة فى مكافحة ذباب الفاكهة ، معاملات مابعد الحصاد لمحصول الموالح ، ويشار إلى ان هذه الدورة تأتى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات والخاصة بالآفات التى تصيب الأنواع المختلفة من أشجار الفاكهة طبقا للموسم الخاص بكل نوع منها".

يذكر أن معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، هى الجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية ، وعلى الرغم من الظروف التى مرت بها البلاد من جائحة كورونا فان الحملة استمرت فى عملها فى فى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لمتابعة الاصابة بسوسة النخيل الحمراء فى الحقول الارشادية وعلاج النخيل المصاب فى كلا من الواحات البحرية والداخلة.