سكوبيه (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة فى مقدونيا الشمالية اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص للاشتباه فى تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وأوضحت الشرطة فى مقدونيا الشمالية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة خلال مداهمات لها في 5 مواقع شمالي البلاد اعتقلت خلالها 3 أشخاص يبلغ عمر أحدهم 22 عاماً والآخرين 25.