اعتقلت الشرطة فى مقدونيا الشمالية اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص للاشتباه فى تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وأوضحت الشرطة فى مقدونيا الشمالية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنها ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة خلال مداهمات لها في 5 مواقع شمالي البلاد اعتقلت خلالها 3 أشخاص يبلغ عمر أحدهم 22 عاماً والآخرين 25.
وأضافت مقدونيا الشمالية أن هؤلاء الثلاثة اتهموا مسبقاً بمشاركة تنظيم "داعش" الإرهابي وقضوا أحكاماً بالسجن عقب عودتهم من منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت السلطات في مقدونيا الشمالية أنه جرى اعتقالُهم للاشتباه في تنظيمهم خلية إجرامية تنتمي فكرياً لتنظيم "داعش" الإرهابي بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف في الداخل.
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