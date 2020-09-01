وأضافت مقدونيا الشمالية أن هؤلاء الثلاثة اتهموا مسبقاً بمشاركة تنظيم "داعش" الإرهابي وقضوا أحكاماً بالسجن عقب عودتهم من منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت السلطات في مقدونيا الشمالية أنه جرى اعتقالُهم للاشتباه في تنظيمهم خلية إجرامية تنتمي فكرياً لتنظيم "داعش" الإرهابي بهدف تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف في الداخل.