كابول (أ ش أ)

أكدت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 3 ضباط امن وإصابة 5 آخرين بعد أن اقتحمت حركة طالبان وحدة شرطة تابعة للحماية العامة في مدينة جارديز عاصمة إقليم باكتيا، وقال مسؤول أمني أفغاني "رفض الكشف عن هويته" وفقا لما ذكرته وكالة انباء (خاما برس) الأفغانية، إن الحادث وقع صباح اليوم حيث انفجرت سيارة محملة بأداة متفجرة في مجمع الشرطة.