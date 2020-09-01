وقال حاكم إقليم بكتيا حليم فداي إن الحادث وقع صباح اليوم عندما فجرت سيارة محملة بالعبوات الناسفة المنطقة وبعد فترة وجيزة دخل اثنان من المسلحين المجمع.
ومن جانبها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.