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مقتل شخض وإصابة آخرين في انفجار مخففة بكركوك العراق

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:30 ص
مقتل شخض وإصابة آخرين في انفجار مخففة بكركوك العراق العنف في العراق
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام عراقية، إن امرأة لقت مصرعها وجرح ثلاثة منتسبين، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت - كركوك بدولة العراق.

وتشهد الأراضي العراقية، العديد من الانفجارات الانتحارية التى ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

 

 


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العراق

انفجار

كركوك

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