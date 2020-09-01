مقتل شخض وإصابة آخرين في انفجار مخففة بكركوك العراق

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام عراقية، إن امرأة لقت مصرعها وجرح ثلاثة منتسبين، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت - كركوك بدولة العراق.

وتشهد الأراضي العراقية، العديد من الانفجارات الانتحارية التى ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.