مقتل شخض وإصابة آخرين في انفجار مخففة بكركوك العراق

قالت وسائل إعلام عراقية، إن امرأة لقت مصرعها وجرح ثلاثة منتسبين، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت - كركوك بدولة العراق.
وتشهد الأراضي العراقية، العديد من الانفجارات الانتحارية التى ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
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قالت وسائل إعلام عراقية، إن امرأة لقت مصرعها وجرح ثلاثة منتسبين، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت - كركوك بدولة العراق.
وتشهد الأراضي العراقية، العديد من الانفجارات الانتحارية التى ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
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