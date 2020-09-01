معهد التمويل الدولى: تباطؤ التدفقات على سندات وأسهم الأسواق الناشئة فى أغسطس

رويترز

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي، اليوم الثلاثاء، أن أسهم الأسواق الناشئة وسنداتها شهدت تدفقات أجنبية صافية في أغسطس آب للشهر الثالث على التوالي، لكن الوتيرة تباطأت كثيرا منذ يونيو .

وأضاف المعهد أن تدفقات محافظ غير المقيمين على الأسواق الناشئة تباطأت إلى 2.1 مليار دولار في أغسطس من 15.2 مليار دولار في يوليو و29.4 مليار في يونيو .

وقال المعهد في بيان "بياناتنا تظهر أن انتعاش التدفقات (المتجهة إلى الأسواق الناشئة) ضئيل مقارنة بالنزوح الحاصل في وقت سابق من العام".

وشهدت أدوات دين الأسواق الناشئة نزوح 2.3 مليار دولار، وهي القراءة السلبية الأولى منذ مارس ، بينما استقطبت الأسهم 4.4 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن أسواق الأسهم الناشئة غير الصينية اجتذبت حوالي 3.8 مليار دولار، وهو أكبر تدفق شهري منذ يوليو 2019. وشهدت الأسهم الصينية تدفقات ضئيلة بلغت 0.6 مليار دولار.