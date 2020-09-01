اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:55 م
خالد صلاح
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معهد البترول الأمريكى: تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية فى أحدث أسبوع

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:46 م
معهد البترول الأمريكى: تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية فى أحدث أسبوع أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود في أحدث أسبوع.

ونزل مخزون الخام 6.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى حوالي 501.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 1.9 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 237 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأفادت بيانات معهد البترول بانخفاض استهلاك الخام بمصافي التكرير 798 ألف برميل يوميا.

وهبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره ثلاثة ملايين برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل، وهو ما وافق التوقعات.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 803 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.


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