مطار البالون الطائر ينهى التجهيزات لاستئناف التحليق فى سماء الأقصر من جديد

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، الانتهاء تماماً من وضع اللمسات النهائية فى الرحلات المختلفة، وذلك لفحص التجهيزات النهائية وأعمال التطوير بأرض المطار، وذلك قبيل عودته رسمياً تزامناً مع فتح حركة السياحة بالأقصر، حيث واصلت سلطات الطيران المدنى، من أعمال تجهيزات وتطوير أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك بتطوير كافة الأمور المتعلقة بخدمة ودعم وتأمين الرحلات والسائحين، حيث شملت التجهيزات تجميل ورفع كفاءة أرض مطار البالون وتركيب الكاميرات والإضاءة المختلفة التى شملت المطار بالكامل، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة قبل عودة الرحلات من جديد.

وشملت أعمال تطوير وتجهيز أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى، تركيب سلسلة من كاميرات المراقبة الحديثة عالمياً، وكذلك محطة متكاملة للمراقبة الجوية ومحطة أرصاد جوية حديثة ومتطورة، وذلك عقب زيارة سابقة لأرض مطار البالون الطائر من لجنة مكبرة من الشركة المصرية للمطارات والطيران المدنية، وذلك لتجربة إطلاق بالون من إحدى الشركات فى السماء، وذلك لمراجعة كافة تفاصيل الرحلات خلال الفترة المقبلة ومراقبتها طوال التحليق بالكامل، وكذلك طريقة التشغيل والتدريب وكفاءة قائدي الرحلات، وذلك تمهيداً للحصول على الموافقات اللازمة لعودة رحلات البالون الطائرة من جديد تنفيذا لتوجهات الدولة بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تعتزم شركات البالون على تنفيذها.

وكانت قد أصدرت وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرار بعودة حركة السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، وذلك بعد إغلاق دام لما يقرب من 6 شهور، وينتظر أن تعود الحياة من جديد إلى المواقع الاثرية فى القاهرة والاقصر واسوان بعد قرار استئناف السياحة الثقافية، قبل بداية الموسم الشتوى والذى يحل فى ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى وضعت له وزارة السياحة والآثار ضوابط صارمة منعا لانتشار العدوى، حيث تعتبر وزارة السياحة والآثار عودة استئناف السياحة الثقافية تحدى جديد للسياحة المصرية، وتطمح فى النجاح لتحقيق مكاسب جديدة بعد ان تمكنت من النجاح فى استئناف السياحة الشاطئية بثلاث محافظات منذ أول يوليو الماضى، واستقبلت مدينتى شرم الشيخ والغردقة ما يقرب من 150 الف سائح بدون تسجيل اصابة واحدة بفيروس كورونا.



مطار البالون ينهى تجهيزاته والإجراءت الإحترازية قبل عودة الرحلات (



مطار البالون ينهى تجهيزاته والإجراءت الإحترازية قبل عودة الرحلات



مطار البالون ينهى تجهيزاته والإجراءت الإحترازية قبل عودة الرحلات



مطار البالون ينهى تجهيزاته والإجراءت الإحترازية قبل عودة الرحلات