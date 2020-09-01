مصر للطيران وآير كايرو توقعان اتفاقية مشاركة بالرمز لتوسيع شبكة الخطوط

كتب ـ أحمد مصطفى

أعلنت مصر للطيران فى بيان لها منذ قليل، عن توفيع اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة آير كايرو، استكمالاً للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدني في تشجيع الحركة السياحية من وإلي جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعها الناقل الوطني مصر للطيران مع شركة آيركايرو، وتستهدف فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وتعزيز تواجدهما بعدد من الأسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما بما يخدم عملائهما مع توفير فرص ربط أفضل فيما وراء مطار القاهرة من خلال تنسيق جداول الرحلات بين الطرفين.

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء في إطار الإستراتيجية الوطنية لتوفير خدمات جديدة للمسافرين خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، و تستهدف في المقام الأول تشجيع وزيادة الحركة السياحية من وإلي مصر والعمل علي ربط مناطق الجذب السياحي داخل مصر بعضها ببعض وزيادة الترددات علي المقاصد والمدن السياحية المصرية وكذلك توفير شبكات خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا.

ومن جانبه، أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن اتفاقية المشاركة بالرمز استهدفت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وسيتم تفعيلها خلال جدول شتاء 2020/2021 حيث ستبدأ مصر للطيران بالسماح بوضع رمز شركة آيركايرو على رحلات الشركة الوطنية الداخلية بين القاهرة وكل من مطارات أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والإسكندرية وسوهاج، وخارجيًا بين القاهرة إلى كل من روما وميلانو والبحرين وكوبنهاجن.

وأضاف، تأتي هذه الخطوة التنفيذية الهامة في ظل اهتمام شركة مصر للطيران بتحقيق التكامل بين جداول تشغيل الشركتين وطرح العديد من الخيارات أمام عملاء شركة آير كايرو للسفر إلى العديد من النقاط التي تُسير إليها مصرللطيران رحلاتها بما يدعم حركة السياحة الداخلية ومنح عملاء مصر للطيران الفرصة للوصول إلى العديد من النقاط بشرق أوروبا والشرق الأوسط عن طريق عدد من المطارات الداخلية بمصر.

وفي السياق ذاته، أوضح حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو عن سعادته بهذه الاتفاقية، فمصر للطيران وآير كايرو يعتبران كيان واحد وتجمعهما علاقات طيبة علي مدار سنوات حيث تمتلك مصر للطيران 60% من آيركايرو، وهذه الإتفاقية تتويجا للجهود التسويقية بين الشركتين لأنها تتيح للمسافرين الاستفادة من شبكة الشركتين وكذلك اختيارات وبدائل كثيرة للعملاء المسافرين من وإلي المدن المصرية والسياحية، كما ستسمح لنا بدمج شبكتي وخدمات الشركتين لنوفر لعملائنا خيارات أوسع من الرحلات و فرص متعددة وحرية في اختيار مواعيد السفر نظراً لتنوع توقيتات الرحلات ، خاصة وأن مصر للطيران وآير كايرو تحملان على عاتقهما مسئولية تزويد عملائهما بشبكة خطوط تنافسية تخدم متطلبات عملاء الشركتين بما يحقق أهدافهما في العودة إلى معدلات التشغيل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وتوفر هذه الشراكة الجديدة، للركاب الراغبين في السفر بين مصر وأي مكان سواء رحلات داخلية أو خارجية ووجهات جديدة، فعلي سبيل المثال ستوفر شركة آير كايرو لعملاء مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى كل من مطارات نابولي وباري بإيطاليا، ويريفان بأرمينيا، وتبليسي بجورجيا ومن مطار الغردقة إلى كل من يريفان وبلغراد بصربيا وتبليسي و من مطارى سوهاج و اسيوط الى كل من جدة و الرياض، وذلك بمجرد طرح الرحلات علي أنظمة الحجز سيمكن لعملاء مصر للطيران حجز الرحلات من خلال مركز اتصالات الشركة الوطنية 1717 ومن أي محمول داخل مصر أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو عن طريق مكاتبها أو وكلاء السياحة حول العالم، كما يمكن لعملاء شركة آير كايرو حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com.