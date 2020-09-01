اليوم السابع
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"مصر بعيون مصمم" مشروعات تخرج تدعم بناء الهوية فى الفنون التطبيقية بحلوان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:27 م
"مصر بعيون مصمم" مشروعات تخرج تدعم بناء الهوية فى الفنون التطبيقية بحلوان مشروعات تخرج تدعم بناء الهوية في كلية الفنون التطبيقية حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، انطلاق مناقشات مشاريع التخرج للعام 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وذلك في إطار توجهات الدولة لرعاية ودعم الشباب وبناء الهوية وتعميق الانتماء. 
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، ناقش قسم الإعلان مشروعات التخرج تحت إشراف الدكتورة سلوى محمود رئيسة القسم حيث تتبنى المشاريع توجهات الدولة في عرض إنجازاتها نحو تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات علي المستوى الاقتصادي بالمدن الصناعية المنتجة "مدينة دمياط الجديدة تصدير ومحلي . مدينة النسيج. مدينة الجلود بالروبيكي تصدير ومحلي - مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وللابتكار عنوان" والتوسع العمراني بالمدن الجديدة التي تستقطب الاستثمارات "مدينة العلمين - مدينة الجلالة - المثلث الذهبى - العاصمة الإدارية الجديدة) والنهضة الإدارية للخدمات الإلكترونية "للسجل المدني الذكى" وتطويع الطاقة النظيفة لحماية البيئة والحفاظ علي الهواء "السيارات الكهربائية وبنبان للطاقة الشمسية" واستصلاح الأراضي وحملة "المليون فدان" والحفاظ علي مياه النيل والبخار من التلوث "مصر تمنع البلاستيك - شنطتنا حكاية". 
 
وتعد هذه الإنجازات بسواعد وخبرات مصرية تعيد الروح إلى وجه( مصر بعيون مصمم) وذلك في ظل إشراف نخبة من أساتذة الإعلان علي المشروعات وهم الدكتورة عطيات الجابري الدكتورة نجوى العدوى ، والدكتورة سلوى محمود، و الدكتورة  ريم العصفوري.
 


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