مصرع زوجين أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى زوجين مصرعهما بمحافظة الشرقية ، أسفل عجلات القطار ، أثناء عبور شريط السكة الحديد من أمام قرية المساعدة مركز منيا القمح ، وحولهما إلى أشلاء ، وبالعرض على نيابة منيا القمح ، صرحت باشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى ، المحامى العام لنيابات جنوب بالدفن .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوجود حادث أمام قرية المساعدة.

تبين من التحريات أنه أثناء عبور زوجين شريط السكة الحديد، امام قرية المساعدة صدمهما القطار وتحولا إلى أشلاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.