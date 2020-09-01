مصادر تؤكد دراسة مخطط لإنشاء مركز رقمى لبيانات وخرائط المعادن فى مصر

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليا دراسة مخطط لإنشاء مركز معلومات رقمي "ديجيتال" يضم كافة البيانات والخرائط المتعلقة بالمعادن في مصر.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العامة للثروة المعدنية، تخطط لشراء مجموعة من الأجهزة الحديثة للبحث عن المعادن المختلفة بالصحراء الشرقية.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.