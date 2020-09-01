مشروع تخرج طلاب تكنولوجيا التعليم بحلوان عن المبادلات الحرارية بتطبيقات الفضاء

قدم طلاب قسم تكنولوجيا التبريد بكلية تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، مشروع تخرج للطلاب عن " تحسين أداء المبادلات الحرارية"، وقد تم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور صبرى علام عميد الكلية، وإشراف الدكتور عبد الله جلال غانم عميد الكلية السابق، والدكتور محمود عبد المجيد، والدكتور يحيى جمال عبد الناصر، وقائد المشروع أحمد محمد عبد الرحمن

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، يعد المشروع عبارة عن تصنيع و دراسة أداء المبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب والذى يعمل على انتقال الحرارة بين ثلاث موائع لكل مائع ماسورة مستقلة عن الأخرى ، والمائع المستخدم فى الثلاث مواسير هو الماء .

وتقوم فكرة المشروع على دراسة تبريد الماء وذلك بإدخال ماء بارد فى الماسورة الداخلية للمبادل ، وإدخال ماء ساخن عند درجة حرارة 50 مئوية فى الماسورة المتوسطة ، وإدخال ماء باردة فى الماسورة الخارجية للمبادل الحرارى ، وهنا يتم دراسة تبريد الماء الساخن الذى يوجد بالماسورة المتوسطة.

ويهدف المشروع إلى :

1. تصنيع العديد من المبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب بأقطار مختلفة .

2. دراسة أداء المبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب .

3.تقدير خصائص انتقال الحرارة فى المبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب .

4. تقدير خصائص فقد الضغط والاحتكاك فى المبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب .

5.إستحداث طرق جديدة لتحسين أداء المبادلات الحرارية.

وأوضح البيان ، أن نتائج المشروع تمثلت فى أنه خلال مرحلة دراسة الأداء للمبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب تم التوصل إلى نتائج مبشرة فى تحسين انتقال الحرارة فى المبادل الحلزونى ثلاثى الأنابيب عنه فى المبادل الثنائى الحلزونى أو المستقيم فى العينات الاولية للمشروع ويجرى العمل على باقى العينات ومقارنتها .

ويعود هذا المشروع بالعديد من الفوائد على المجتمع حيث يستخدم المبادل الحرارى بصفة عامة فى العديد من التطبيقات الصناعية مثل العمليات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والهندسة البيئية، والنفايات واستعادة الحرارة، الصناعة التحويلية، تكييف الهواء، التبريد، تطبيقات الفضاء.

ويمثل المبادل الحرارى دوراً هاماً وحيوياً فى تلك التطبيقات الحياتية الهامة ، لذلك فإن تطوير وتحسين آداء المبادلات الحرارية من شأنه أن يعود بالنفع والافادة على المجتمع من استخدام المبادل الحرارى الحلزونى ثلاثى الأنابيب فى المجال الصناعى وفى مجال الأغذية وفى مصانع الألبان.

جدير بالذكر أن فريق عمل المشروع يتكون من الطالب : أحمد عبد الله سيد، وأحمد محمد عبد الرحمن، و جرجس عادل بولس، ومحمد السيد عبد السلام، و عبدالله محمد صابر، ومحمود احمد محمد، ومحمد مصطفى عبد الراضي.