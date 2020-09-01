مستشار الرئيس لشئون الصحة يؤكد وجود 7 جينات لفيروس كورونا بمصر من أصل 8

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا كما هو لكن هناك 7 أو 8 جينات من الفيروس في العالم، وهذا نتيجة أبحاث أجريت في مركز البحوث الطبية، موضحا أن مصر بها 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن الموجة الأولى لفيروس كورونا لم تنته حتى نبحث عن الثانية، حيث هناك نوع من التذبذب في أعداد الإصابات وهو متوقع، نتيجة فترة إجازة عيد الأضحى وفترة المصايف، كما أنه لا التزام كامل بالمعايير الوقائية.



وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، مؤكدا أن الالتزام يساعد على تخطى مرحلة الخريف والشتاء.



وأكد أنه في يونيو ويوليو وجزء من أغسطس كانت الأعداد أسبوعيا تصل إلى 10 آلاف وبدأنا نقل ووصلنا قبل إجازات عيد الأضحى إلى 800 أسبوعيا، ونتمنى ألا نصعد مرة أخرى، موضحاً أن حدة المرض أقل، كما انخفضت الحالات التي تحتاج لمستشفيات، مردفاً: "نحمد الله كثيرا على ما وصلنا إليه ونتمنى الوصول إلى صفر وفيات".



ولفت إلى أن هناك متابعات دقيقة مع المؤسسات المسئولة عن اللقاح، منها التجمع العالمى للقاحات، موضحا أنه لسنا في حاجة لتطعيم العالم كله، حيث لا تستطيع دولة كبيرة أو صغيرة تطعيم جميع سكانها، ولكن من الأولويات الطاقم الطبي، ونسعى إلى حصة من اللقاحات، حيث قرب نهاية هذا العام عندما تنتهى المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية السريرية تظهر اللقاحات، فهناك 9 لقاحات في المقدمة على مستوى العالم أوشك على اعتمادها.



وأوضح أنه ناقش مع وزير التربية والتعليم ضرورة عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس يوميا، لافتاً إلى أنه قد تلجأ وزارة التربية والتعليم إلى تقسيم ذهاب الطلاب للمدارس على فترات يومياً، ومن شروط الوقاية في المدارس ضرورة تهوية الفصول والتخلص من الكثافة وارتداء الكمامة.