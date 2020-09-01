مدينة الطود بالأقصر تواصل رصف طريق المصلب بالعديسات وتلقى طلبات التصالح..صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم، المشروعات الجاري تنفيذها والتي تم الانتهاء من تنفيذها والمزمع تنفيذها بمركز الطود، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ وآخر تطورات وطلبات العمل لإنهاء تلك المشروعات في أقرب وقت لخدمة أهالي مركز ومدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها بالمراكز والمدن.

وخلال الجولات استعرض رئيس مركز ومدينة الطود إعادة الشىء لأصله لرصف طريق المصلب بقرية العديسات بحري ومدينة الطود، وتابع بعض الإنشاءات التي تمت بالطريق عقب الانتهاء من تركيب خط الصرف الصحي لمستشفى العديسات التخصصي.

كما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ملفات تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود وخصوصاً بعد مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلاً من نهايتها في 15 من شهر أغسطس، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أنه يجرى العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود علي قدم وساق لتلقى طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترة الصباحية وتسجيلها بالمنظومة حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتشديد علي سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

وشدد علي أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف باستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن، لافتا إلي أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما ان شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والاملاك والايردات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني .