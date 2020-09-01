مدير مكافحة العدوى بالصحة: كورونا ليس له كتالوج معين ولا يجب الاستهتار به

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن مصر ما زالت تمر بالموجة الأولى من فيروس كورونا، ولم تأت حتى الآن الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى خطورة استهتار البعض بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.



وأضاف مدير إدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البعض يعتبر كورونا نوع برد وسيذهب وهذا أمر غير صحيح، لافتا إلى أن فيروس كورونا هو وباء ليس له مقياس أو كتالوج.



وأشار مدير إدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إلى ضرورة اهتمام المواطنين بالإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة الفيروس، واتباع كافة التعليمات الخاصة بالتصدى لهذا الوباء والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات من أجل ضمان قلة اعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة.