مدير صحة الطود بالأقصر يشكر فريق المريس لتسجيلهم 60% من السكان بالتأمين

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية بمحافظة الأقصر، الشكر إلى الفريق الطبى بوحدة طب المريس وعلى رأسهم الدكتور أحمد على ومعاونيه على مجهوداتهم فى جودة الخدمات المقدمة من الوحدة الصحية، والحصول على إشادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تسجيل أعلى معدل لتسجيل ملفات منظومة التأمين الصحى الشامل عبر زيارتها أمس، حيث وصل تسجيل المنتفعين إلى 5344 أسرة بعدد أفراد 17399 فرد بنسبة تزيد عن 60% من عدد السكان بالمريس.

وجاء ذلك النجاح فى إطار تجهيز وحدة طب أسرة المريس للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل وبدأ التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل، والجدير بالذكر أن إدارة الطود الصحية تقوم بتجهيز 4 وحدات طب أسرة ومركز طب أسرة للتشغيل التجريبى والانضمام لمنظومة التأمينالصحي الشامل والاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة التابعة لفخامة رئيس الجمهورية، وتضمن الوحدات التى تستقبل المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وحدة طب أسرة العديسات قبلى ووحدة طب أسرة الضمان ووحدة طب أسرة منشية النوبة ووحدة طب أسرة المريس ومركز طب أسرة الطود.

وأوضح الدكتور عمرو سليم، فى بيان صحفى، أن وحدات طب أسرة تقدم خدمات الفحص الشامل وتسجيل المنتفعين وتستقبل المنتفعين من الساعه الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا ومتوفر بوحدات طب الأسرة الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والخدمات العلاجية عن طريق عيادتين طب أسرة وعيادة طب اسنان ومعمل وصيدلية متوفر بها قائمة الأدوية الأساسية ويتم الفحص الطبى الشامل ويتم تحويل حالات الأمراض المكتشفة إلى مركز طب أسرة الطود والذي يتوفر ثلاث عيادات تخصصية تشمل باطنة عامة وأطفال ونساء والذي بدوره يصف العلاج للمريض أو يتم تحويله إلى احدي مستشفيات الإحالة .

وفى نهاية البيان حث الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، كافة أهالى مركز ومدينة الطود بسرعة التسجيل فى منظومة التأمين الصحي الشامل عن طريق التوجه إلى أقرب وحدة طب أسرة أو مركز طب أسرة التابع لها بالأوراق المطلوبة، وهى صورة بطاقة سارية لرب الأسرة والزوجة والابناء أو صور لشهادات الميلاد للاطفال مع رقم التليفون للتواصل واستكمال بيانات الأسرة عند التسجيل .